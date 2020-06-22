عرض فيلم «طريق طويل» ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. غدًا

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، غدًا الثلاثاء، عرض فيلم "طريق طويل" إخراج عادل البدراوى، وذلك ضن مبادرة "الثقافة بين إيديك".وفاز الفيلم بالمنحة المقدمة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة للشباب، وشارك في العديد من المهرجانات القومية والدولية وفاز بالجائزة الأولى في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.