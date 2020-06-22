مجلة «الفيلم» تقدم دراسات عن المجلات السينمائية فى العالم

صدر حديثًا العدد الجديد من مجلة "الفيلم" عن جمعية النهضة العلمية والثقافية "جيزويت القاهرة"، والذي خصص بعنوان "خمس سنوات في ثقافة السينما".ويأتي العدد بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس المجلة، ويضم دراستين للدكتور مجدي عبد الرحمن عن تاريخ المجلات السينمائية في مصر والعالم، وشهادات عن المجلة، وألبوم الأدباء مع الأديب نعيم صبري، ومقال للأب وليم سيدهم اليسوعي، فضلا موضوعات مختارة من الأعداد السابقة.يشار إلى أن جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة٬ المركز الثقافي "جزويت القاهرة" تأسست سنة 1998 على يد الآباء والأخوة اليسوعيين "الجزويت" وعدد من المصريين المهتمين بالقضايا الفنية والثقافية.أما مجلة الفيلم فبدأت في الصدور منذ عام 2014 من خلال نادي السينما التابع للجمعية، وتترجم المجلة وتنقل أهم اتجاهات السينما في العالم وتقدم رؤية لأحوال واتجاهات السينما في مصر.