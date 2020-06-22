منشورات المتوسط تطرح «أجراس الوباء» مجانا على «منصة أبجد»

صدر حديثًا عن منشورات المتوسط -إيطاليا، بالتعاون مع منصة الكتب العربية الإلكترونية كتاب جديد، سيتاح مجانًا للقراءة على "منصة أبجد"، بعنوان: "أجراس الوباء - الأناركيَّة الاصطناعيَّة وإعادة تكوينِ العالَم".الكتاب من تأليف مجموعة من المؤلِّفين العرب والأوروبيِّين من سوريا، وفلسطين، وتونس، والعراق، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتركيا، وإيطاليا، وهم: حسب ورود مساهماتهم في الكتاب: ونوري الجرّاح، وأحمد برقاوي، وأبو بكر العيادي، ولطيفة الدليمي، وإبراهيم الجبين، وخلدون الشمعة، وفخري صالح، ونادية هناوي، ومحمد آيت ميهوب، ومفيد نجم، ونهلة راحيل، ويوسف وقّاص، ومحمّد صابر عبيد، وممدوح فرّاج النابي، وهيثم حسين، حميد زناز، والمتوكل طه، وفارس الذّهبي، ومخلص الصغير، وحاتم الصكر، وأزراج عمر، ومصطفى الحدّاد، وبلال سامبور، وإيمانويل بوتاتسي غريفوني، وعبد الرحمن بسيسو.ويقوم الكتاب بتطوير أسئلة وأفكار فرضها وضع إنساني كارثي، نجم عن انتشار وباء فتاك، تزامَن ظهورُه مع انهيار القِيَم الكبرى في عالم اليوم، بخلق حوار فكري وأخلاقي عميق بين مثقفين يستطلعون ما ستؤول إليه هذه اللحظة الإنسانية.