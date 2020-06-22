رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم.. طلاب «الأدبى والعلوم الإسلامية» للثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:45 ص
امتحان الثانويه العامه
امتحان الثانويه العامه
أميرة العناني
طباعة
يؤدي طلاب القسمي الأدبي والعلوم الإسلامية لطلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، أولى امتحاناتهم في مادة الفقه للعام الدراسي 2019 2020م.

ومن جانبه أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602، وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأوضح "عباس" أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبًا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.

موضوعات متعلقة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

السودان: التفاوض الحل الوحيد لأزمة سد النهضة.. والاتفاق شرط بدء الملء

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «طريق طويل» ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. غدًا

مجلة «الفيلم» تقدم دراسات عن المجلات السينمائية فى العالم

منشورات المتوسط تطرح «أجراس الوباء» مجانا على «منصة أبجد»

الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية