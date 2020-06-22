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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى والصين يسعيان لتهدئة التوترات خلال قمة افتراضية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:27 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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يسعى الاتحاد الأوروبي والصين لتهدئة التوترات، اليوم الإثنين، خلال اجتماع قمة عبر الفيديو في أول محادثات رسمية بين الجانبين منذ تدهور العلاقات بسبب اتهامات أوروبية للصين بنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ستعقد أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مؤتمرات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ والرئيس شي جين بينج.

وقال مسؤول كبير يساعد في التحضير للقمة: "إننا مستعدون للعمل مع الصين، ولكننا نتوقع أيضًا أن تضطلع الصين بمسؤولياتها كأحد أكبر الاقتصادات في العام كما أن الجائحة سلطت الضوء على بعض مخاوف الاتحاد الأوروبي.

ومن غير المتوقع صدور بيان مشترك بعد القمة التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 08.00 بتوقيت جرينتش.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الصين سعت لطمأنة دول الاتحاد التي تنتقد أسلوب معالجتها لفيروس كورونا المستجد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تقارير كاذبة عن الإهمال الأوروبي لمرضي "كوفيد-19"، وتنفي بكين ارتكاب مخالفات.

وحتى قبل الجائحة كانت توجد خلافات بين الجانبين من بينها خلافات تتعلق بهونج كونج واتفاقية استثمار يجري التفاوض عليها.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أيضًا ضغوطًا أمريكية لاتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه الصين، ويشعر الاتحاد الأوروبي‭ ‬بأنه عالق بين الجانبين الذي يحتاج كليهما ويحجم عن إغضاب أي منهما.

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