كوريا الجنوبية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحية العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا 438 إصابة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه مقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار 31 حالة.وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.ويرجع انخفاض العدد جزئيا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصا في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.