رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عقد قران نجلة على الحجار فى منزله بالمقطم (صور)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:22 ص
عقد قران نجلة على
عقد قران نجلة على الحجار
طباعة
شهد منزل الفنان على الحجار بالمقطم، أمس الأحد، عقد قران نجلته بثينة، على هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم.

وتم العقد وسط عدد محدود من الطرفين، التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث حضر من أهل العروس إخوتها إبراهيم ونور ويوسف وجني، وزوجة الفنان علي الحجار السيدة هدى طلعت.
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار
عقد قران نجلة على الحجار

موضوعات متعلقة

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

الخارجية لـ«الوفاق»: مصر ستكون في منتهى الحزم لمواجهة أي تطاول

السودان: التفاوض الحل الوحيد لأزمة سد النهضة.. والاتفاق شرط بدء الملء

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: 75% من دور النشر فى طريقها للغلق بسبب كورونا