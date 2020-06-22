عقد قران نجلة على الحجار فى منزله بالمقطم (صور)

شهد منزل الفنان على الحجار بالمقطم، أمس الأحد، عقد قران نجلته بثينة، على هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم.وتم العقد وسط عدد محدود من الطرفين، التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث حضر من أهل العروس إخوتها إبراهيم ونور ويوسف وجني، وزوجة الفنان علي الحجار السيدة هدى طلعت.