مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري فى ليبيا من جميع الأطراف

أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، صباح اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الأطراف، حسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية ".وأضاف مجلس الأمن القومي الأميركي أن، واشنطن تحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور.وأكد المجلس، في بيان صحفي، أنه يجب البناء على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين.