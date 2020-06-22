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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الأرجنتين تتخطى الألف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:19 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أعلنت الأرجنتين أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت الألف وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد 40 ألفًا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" عن وزارة الصحّة قولها إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصًا توفي منهم أكثر من ألف شخص.

وقال مساعد وزير الصحة للاستراتيجيات الصحية أليخاندرو كوستا، بحسب ما نقلت عنه "تيلام"، إنّ معدّل الوفيات بالنسبة إلى عدد المصابين بلغ 2،4%، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة تمثّل 21،9 وفاة لكل مليون نسمة.

وتسجّل وتيرة تفشّي الوباء في الأرجنتين ارتفاعًا مطّردًا. وبناء على نصيحة أطبائه قلّل الرئيس ألبرتو فرنانديز (61 عامًا) من أنشطته لتفادي الإصابة.

وفي الأيام الأخيرة سجّلت إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.

وتسارعت وتيرة انتشار كوفيد-19 في أميركا اللاتينية التي تعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي أكثر الدول تضررًا فيها من الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ465 ألفا و300 شخص على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع المخالطين للمصابين، بينما لا يملك عدد من الدول الفقيرة سوى إمكانات فحص محدودة.

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