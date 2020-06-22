انعقاد منتدى السياسات «آيكان 68» الافتراضى.. اليوم

تنظم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة "آيكان" منتدى السياسات "آيكان 68" الافتراضي في الفترة من اليوم الإثنين 22 يونيو ويستمر حتى يوم الخميس 25 يونيو.ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات العامة التي تناقش موضوعات سوء استخدام نظام اسم المجال والتسجيلات غير المصرح بها، وعلاقة نظام اسم المجال بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، كذلك كيفية تطوير عمل السياسة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أن مؤسسة الآيكان تأسست عام 1998، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، تهدف إلى المنفعة العامة وتجمع أعضاء من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مهمتها في المساهمة في ضمان استقرار الإنترنت وأمنه وتوحيده على مستوى العالم.وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة والمشاركة في مؤسسة الآيكان المعنية بالقضايا الدولية للإنترنت وتضم ثلاثة منظمات داعمة، هي منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) وتتناول وضع السياسات على النطاق العام الأعلى ق (النطاقات)، منظمة دعم الأسماء الكودية (ccNSO) تتناول وضع السياسات على نطاقات كود البلد رفيعة المستوى ق (ccTLDs)، المنظمة (آسو) تتناول وضع السياسات على عناوين بروتوكول الإنترنت.