بكين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين اليوم الإثنين تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة في 21 يونيو، نزولا من 22 حالة قبل يوم.وسجلت المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة أول حالة في أحدث موجة في 11 يونيو، وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين وأصيب حتى الآن 236 شخصا في المدينة خلال هذا التفشي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.