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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تؤكد مضيّها فى سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:42 ص
الطيب زيتوني
الطيب زيتوني
وكالات
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قال وزير قدماء المحاربين في الجزائر الطيب زيتوني، إن بلاده ماضية في سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين سنتي 1830 و1962.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية لمناقشة مرسوم رئاسي بجعل يوم 8 مايو عيدًا وطنيًا سنويًا لتخليد ذكرى عشرات آلاف الشهداء، الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الفرنسي عام 1945.

وأفاد البرلمان الجزائري في بيان، بأن نوابًا أكدوا للوزير زيتوني أن قانون تجريم الاستعمار بات مطلبًا جماهيريًا، وهو محل اجماع بين النواب أيضًا.

ورد الوزير بالقول: «أعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك»، مضيفًا أن قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونًا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه.

ونهاية يناير الماضي، أودع 120 برلمانيًا مشروع قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لدى رئاسة البرلمان لتحويله إلى الحكومة لدراسته.

ويقول مؤرخون، إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، بينهم مليون ونصف فقط خلال ثورة التحرير بين 1954 و1962، فضلًا عن آلاف مفقود ومصاب بعاهات مستديمة، إضافة إلى تأثيرات إشعاعات تجارب نووية أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر.

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