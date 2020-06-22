«الأرصاد»: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:59 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار نهارا، على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة، ولطيف ليلا.
كما يشهد اليوم طقسًا معتدلًا نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا، وسيكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا على كليهما.
وتكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 22
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 36 22
طنطا 36 21
شبين الكوم 36 21
دمنهور 34 21
بلطيم 30 21
مطروح 28 19
السلوم 30 18
سيوة 37 22
بورسعيد 30 21
دمياط 30 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 35 21
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 32 22
رفح 31 22
راس سدر 37 23
نخل 37 18
نويبع 38 26
طابا 37 27
كاترين 32 20
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 26
سوهاج 42 25
قنا 43 28
الأقصر 44 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبو سمبل 42 27
الوادي الجديد 44 27
شلاتين 38 26
أبو رماد 36 27
حلايب 34 26
راس حدربة 33 27
كما يشهد اليوم طقسًا معتدلًا نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا، وسيكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا على كليهما.
وتكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 22
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 36 22
طنطا 36 21
شبين الكوم 36 21
دمنهور 34 21
بلطيم 30 21
مطروح 28 19
السلوم 30 18
سيوة 37 22
بورسعيد 30 21
دمياط 30 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 35 21
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 32 22
رفح 31 22
راس سدر 37 23
نخل 37 18
نويبع 38 26
طابا 37 27
كاترين 32 20
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 26
سوهاج 42 25
قنا 43 28
الأقصر 44 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبو سمبل 42 27
الوادي الجديد 44 27
شلاتين 38 26
أبو رماد 36 27
حلايب 34 26
راس حدربة 33 27