«الأرصاد»: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار نهارا، على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة، ولطيف ليلا.كما يشهد اليوم طقسًا معتدلًا نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا، وسيكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا على كليهما.وتكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 22الإسكندرية 29 20وادي النطرون 36 22طنطا 36 21شبين الكوم 36 21دمنهور 34 21بلطيم 30 21مطروح 28 19السلوم 30 18سيوة 37 22بورسعيد 30 21دمياط 30 21الزقازيق 36 22المنصورة 35 21الإسماعيلية 37 21السويس 36 22العريش 32 22رفح 31 22راس سدر 37 23نخل 37 18نويبع 38 26طابا 37 27كاترين 32 20الطور 35 23شرم الشيخ 38 27الغردقة 39 26مرسى علم 38 27الفيوم 37 24بني سويف 38 24المنيا 39 24أسيوط 41 26سوهاج 42 25قنا 43 28الأقصر 44 27أسوان 44 29إدفو 44 29أبو سمبل 42 27الوادي الجديد 44 27شلاتين 38 26أبو رماد 36 27حلايب 34 26راس حدربة 33 27