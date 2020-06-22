ترامب يدرس عقد لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبن في مقابلة نشرت الأحد، إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.وألمح ترامب إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد.وفي جوابه عن سؤال لموقع «Axios» حول إمكانية عقد لقاء مع مادورو، قال ترامب: «قد أفكر في هذا الأمر.. مادورو يرغب في مقابلتي، وأنا لا أعترض على أي لقاءات»، قبل أن يضيف: «ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض».