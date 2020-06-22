ترامب: الديمقراطيون يسعون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، إن أعضاء الكونجرس الجمهوريون سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين، حسبما أفاد موقع «العربية».وأكد «ترامب» في تصريحاته، اليوم، أن هناك سعي من قبل الديمقراطيون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة هذا الأسبوع.وتابع دونالد ترامب، أنه يجب على أبناء الولايات المتحدة حماية الشرطة والاعتزاز برجالها لما يقومون به من عمل شاق للحفاظ على سلامة المواطنين.ويشار الي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو في قبضة شرطة منيابوليس.