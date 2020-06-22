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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الهولندية توقف عشرات المحتجين على سياسة الحكومة فى مواجهة كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:14 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
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أوقفت الشرطة الهولندية عشرات المحتجين على السياسة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال تظاهرة شهدت مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتجمّع المئات في وسط مدينة لاهاي، وقد رفع بعضهم لافتات وشبكوا أيديهم احتجاجًا على قيود التباعد التي فرضتها الحكومة، وبينها التقيّد بمسافة آمنة تبلغ 1.5 متر.

وكان رئيس البلدية بالوكالة يوهان ريمكيس قد حظر التظاهرة بادئ الأمر لكنه عاد وسمح بتنظيمها مشترطًا حصرها زمنيًا.

وقالت الشرطة، إن التظاهرة كانت سلمية إلى أن اشتبكت مجموعة من مشجّعي كرة القدم مع شرطة مكافحة الشغب في المحطة المركزية للقطارات، ورشقت العناصر بالحجارة والقوارير.

ولاحقًا حاصرت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة.

وأشاد الكثيرون بمقاربة «الإغلاق الذكي» الذي اعتمدته هولندا في احتواء الفيروس، والذي كان أقل صرامة مقارنة بالإغلاق الذي فرض في دول أوروبية عدة، ولم يفرض على السكان ملازمة منازلهم طوال الوقت.

وسمح للمطاعم ودور السينما والمقاهي والمتاحف والمحال القادرة على خدمة الزبائن في الهواء الطلق باستئناف العمل اعتبارًا من الأول من يونيو، مع التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض عدم تخطي عدد الزبائن 30 شخصًا.

وسجّلت هولندا 49 ألفًا و593 إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19»، و6090 وفاة، بينها حالة سجّلت منتصف ليل السبت.

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