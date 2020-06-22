«اقتصاد مختلف».. ندوة لاستعراض مخاوف قطاع الأعمال من تداعيات كورونا

أكد المشاركون في ندوة «اقتصاد مختلف في عالم مختلف»، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن شكل الاقتصاد العالمي سيتغير تمامًا ليس بسبب كورونا، ولكن لأسباب اقتصادية كثيرة، فهناك اقتصاد عالمي جديد في حالة مخاض خلال السنوات العشر الأخيرة، وجاءت جائحة كورونا لتعجل بظهور العالم الجديد من خلال عملية ولادة قيصرية.شارك في الندوة كل من الدكتورشريف دلاور المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ووزير التموين السابق، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وعدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وأدارت الندوة ريهام عادل رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية.وجاءت الندوة لاستعراض مخاوف قطاع الأعمال وتجمعات أصحاب الأعمال من عواقب وتداعيات جائحة كورونا، والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والمحلي بطبيعة الحال.وقال الدكتور خالد حنفي، إن التطور التكنولوجي يعقبه دائمًا تطور في الفكر الاقتصادي ونمط الأعمال وإدارة الأعمال، وهو ما حدث منذ الثورة الصناعية الأولي، مشيرًا إلى أن عام 2019 شهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الفائدة العالمية، وتزايدت معدلات البطالة إلى جانب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتراجع عائدات السندات طويلة الأجل، وكذلك أسعار البترول، وتراجع كبير في البورصات العالمية، كل هذه الأحداث وغيرها اعتبرت أحد مؤشرات للركود العالمي قبل كورونا.وأضاف «حفني»، أن المشكلة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن هي مشكلة تراجع العرض والطلب الكلي، وهي من الأمور التي من الصعب أن تحدث، والأصعب هو أن السياسات المالية التحفيزية لن تنفع لأن هناك قطاعات كثيرة معطلة، مشيرًا إلى أن مصر لم تصل إلى مرحلة الركود، ولكنها في مرحلة التباطؤ، ونحن أفضل من دول أخرى.وأشار «حفني» إلى أن أكثر ما يواجه الاقتصاد العالمي هو حالة عدم اليقين؛ لأن الكل لا يعرف حجم المشكلة، وتوقيتات انتهائها، فنحن نعيش في حالة ضبابية، وبالتالي نحن نعيش عالم مختلف وبطبيعة الحال اقتصاد مختلف، وعلينا أيضًا أن نسير وفق مناهج مختلفة غير تقليدية؛ لأن الاقتصاد التقليدي لن يعمل مرة أخرى، ويجب أن نركز على بناء روح المبادرة والاعتماد على عناصر الإنتاج الأكثر قيمة، وعلينا أن نتحلى بجرأة اتخاذ القرار والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة، وعلينا أن نؤمن أن العالم تغير.وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن التطورات التكنولوجية وراء كل تغيير يشهده العالم منذ الثورة الصناعية الأولي حتى يومنا هذا، وعلى امتداد القرن العشرين شهد العالم عولمة مختلفة واقتصاديات مختلفة.وأضاف أن المظاهر السلبية لجائحة كورونا على المستوي العالمي هي زيادة نسب الفقر والبطالة، والانخفاض الشديد في العولمة الاقتصادية، والاتجاه إلى الاعتماد الذاتي، وتقوية سلاسل التوريد المحلية، هذا إلى جانب توقعات بارتفاع وتيرة الحروب التجارية والعملات، وكذلك المخاوف من إزدياد الرقابة الرقمية على الأفراد من جانب الحكومات، أي الديكتاتورية الرقمية، منها الرقابة علي حرية التنقل، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون العالمية التي يجب التعامل معها دوليًا خاصة ديون العالم النامي وعجز الانفاق الحكومي في العالم النامي وضرورة إلغاء القروض على الدول الفقيرة.وتابع: من مخاوف الآثار السلبية أيضًا توقعات بوقوع اضطرابات محتملة في بعض الدول، مع ضعف أداء المؤسسات الدولية والأقليمية أمام الأزمة، مما سيتطلب إعادة لهيكلة هذه المؤسسات، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، مع توقعات بسباق تسلح في أدوات الجيل الخامس للحروب وغزو الفضاء، مع اشتداد الحرب التكنولوجية والتجارية واللوجستية ستكون هي الحرب في نظام عالمي مختلف.وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة المقبلة وإمكانية عودة الأمور إلى سابق عهدها لايمكن التكهن بها، ولذا يجب التعامل معها برؤي مختلفة، وأصبح التعاون بين العام والخاص ضروري، ولابد أن تتغير الرؤيا والأهداف، وهذا يتطلب تعديلات كثير في البنية التحتية القانونية حتي تواكب أهداف المرحلة.