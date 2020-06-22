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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يسعى لإنهاء برنامج «الحالمين»‭ ‬خلال ستة أشهر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:14 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح "وولف"، لشبكة "إن.بي.سي"، أن إدارة ترامب تعتبر البرنامج غير قانوني، مضيفا أن المحكمة العليا لا تختلف معه، على الرغم من إصدارها يوم الخميس الماضي حكما يمنع ترامب من إنهاء البرنامج.

وأضاف: "لم يتضمن قرار (القضاة) في أي جزء منه ما يشير إلى أن البرنامج قانوني، هم ببساطة لم تعجبهم الحيثيات والإجراءات التي استخدمناها".

وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس جهود ترامب لإلغاء البرنامج الذي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي ما يقرب من 649 ألف مهاجر من الترحيل.

وقال الرئيس الأمريكين السبت، إن إدارته ستعيد تقديم خطط لإلغاء البرنامج، لكنه لم يذكر كيف.

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