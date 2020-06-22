وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

حالة من الحزن يمر بها حاليًا الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" نجم مسرح مصر، بعد أن توفى منذ قليل طفلة الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن سقط على الأرض فاقدًا للوعي حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.وعلمت "الدستور" أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ذهب إلى منزل محمد أسامة بأكتوبر منذ قليل بصحبة الفنان أشرف عبدالباقي ومحمد إمام ومصطفى خاطر وعلي ربيع لتشيع الجثمان ومؤازرة أوس أوس.كان أخر تواجد للفنان محمد أسامة "أوس أوس"، خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "2 في الصندوق"، حيث تقاسم بطولته مع حمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن، نجمي مسرح مصر، بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبدالله والكوميديان بيومي فؤاد، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.