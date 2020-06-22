تسجيل رقم قياسى جديد لإصابات كورونا اليومية

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 183 ألفًا و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.وأشارت المنظمة في تقريرها اليومي، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، إلى أن الأمريكتين سجلتا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بأكثر من 116 ألف إصابة.وكان آخر رقم قياسي للإصابات الجديدة في يوم واحد سجل في 18 يونيو بـ 181 ألفًا و232 حالة.وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس تجاوز 8.7 مليون، فيما تم إحصاء أكثر من 461 ألف وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.