لقاح روسى يحمى من كورونا أكثر من عامين

أكد ألكسندر جونزبرج، مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.وقال "جونزبرج": "يتم التطعيم على مرحلتين، مما يجعل من الممكن الحصول على مناعة وقائية".وأضاف: "يضمن هذا النهج أن الشخص الذي تلقى هذا اللقاح.. سيكون محميًا من العدوى المحتملة بفيروس كورونا لمدة سنتين على الأقل، وربما لفترة أطول".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.