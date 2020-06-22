ضبط 6 سيدات لاستغلالهن 8 أطفال فى التسول بالحيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية لقيامهن باستغلال الأحداث في التسول بشارع الهرم وشارع العريش بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم 8 أحداث «أنجال المتهمات».وقد قرر الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم للتسول وبيع السلع لكسب تعاطف المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، وعُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية وهاتف محمول حصيلة نشاطهم فى أعمال التسول.كما اعترف المتهمات بنشاطهم الإجرامي في استغلال أنجالهن في أعمال التسول للاستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.