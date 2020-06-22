ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على أصحاب المحال بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على أصحاب المحلات التِجارية والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة.وقام التشكيل بإيهام أصحاب المحلات بأنهم "رجال شرطة"، وقام بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم بدعوى عدم إرتدائهم الكمامات الطبية، وأقروا بإرتكابهم (4) حوادث بذات الأسلوب، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.وتعرف المجنى عليهم على المتهمين وأتهموهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.