موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة.وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن 20 شخصا فارقوا الحياة في موسكو، وجرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة إلى 3617 حالة.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية في روسيا، صباح الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بوباء كورونا، مقارنة بـ7889 إصابة أمس، ما رفع الإجمالي إلى 584680 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.