«الخارجية الفلسطينية» تشيد بجهود مصر والأردن فى تسهيل عودة العالقين

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجهود مصر والمملكة الأردنية، في تسهيل عودة الدفعة الأولى من العالقين في الأراضي الفلسطينية.وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن عدد الدفعة الأولى من العالقين بلغ 270 مواطنًا وصل بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة والأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين.كما وجهت الشكر لدولة مصر الشقيقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأردن الشقيقة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والخارجية المصرية، والخارجية ألاردنية، وجميع الجهات المصرية والأردنية المختصة التي بذلت جهودًا كبيرة لتأمين إعادة هذه الدفعة، والدول التي تسهل عملية إجلاء العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني، وسفارتي دولة فلسطين في القاهرة والمملكه الأردنية.