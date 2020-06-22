ليبيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض الليبية، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م عدد 704 عينات، وكانت النتائج كالتالي، عدد (677) عينة سالبة، وعدد (27) عينة موجبة، و(13) منها حالات جديدة، و(14) حالة الأخرى مخالطين.كما أعلن المركز في بيانه أنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (5) حالات للشفاء.وأهاب المركز بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.