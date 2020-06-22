المغرب: 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9977 حالة.وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية لهم - قد بلغ 528214 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضافت الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214 حالة، كما تم تسجيل 61 حالة شفاء إضافية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8284 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.