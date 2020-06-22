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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى درويش يعلن شفاؤه من كورونا.. ويؤكد: «هتبرع بالبلازما»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:51 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
حسين الجندي
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ظهر الفنان الشاب مصطفى درويش من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاشفا عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد أن تعرض له منذ أيام قليلة، حيث كشف في الفيديو أنه سوف يتبرع بالبلازما الخاصة به، موجهًا الدعوة إلى جميع من تم شفائهم بالتبرع بها.

وقال مصطفى درويش في الفيديو، إنه يشكر الجميع وبالتحديد المخرج بيتر ميمي وشركة العدل جروب وكل أصدقاءه الذين وقفوا بجانبه، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بشكر كل فرد في فيديو أخر، متمنيًا الشفاء للجميع حيث كشف في الفيديو تجربته مع الفيروس.

وكان قد شارك في رمضان الماضي مصطفى درويش من خلال مسلسل "خيانة عهد" أمام النجمة يسرا، ومسلسل بـ"100 وش" أمام النجمة نيللي كريم والنجمة آسر ياسين.

لمشاهدة الفيديو..

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