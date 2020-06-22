الكنيسة تحتفل بتذكار استلام رفات القديس مارمرقس بروما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين؛ بتذكار استلام رفات مارمرقس بروما.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 1968؛ وفي حبرية البابا كيرلس السادس البابا ١١٦، تسلم الوفد الرسمي رفات القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك الأول للكرازة المرقسية من يد البابا بولس السادس بابا روما في القصر البابوي بمدينة الفاتيكان.جدير بالذكر أنه لقب القديس مارمرقس رسول بـ«كاروز الديار المصرية» أو «بشير المسيحية»؛ وجاء إلى مصر ودخلت على يديه المسيحية من خلال طوافه بشوارع مدينة الإسكندرية وأحيائها ليبشر بالمسيحية ضد عبادة الوثنيين حتى استشهد على أيديهم.