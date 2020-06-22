رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«البرلمان الليبى» يطالب الجامعة العربية بإصدار بيان مؤيد للرئيس السيسى حول ليبيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:15 ص
البرلمان الليبى
البرلمان الليبى
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، تعليقًا على مؤتمر الجيش الوطني الليبي الذي عقد معلنًا دعمه لخطاب الرئيس السيسي، قائلًا: «رسالة اللواء المسماري كانت واضحة جدًا، حيث أوضح المؤتمر نقاط هامة خاصة إشارته إلى أهمية سيدي براني، بالإضافة للتأكيد على أهمية العمق الاستراتيجي لمصر وليبيا، وأن أمنها القومي واحد ومشترك ويحمل ذات الهدف».

وتابع في مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «أيضًا كلمة مجلس النواب التي ألقاها المستشار عقيلة صالح جاءت عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي داعمة ومؤكدة، خاصة أن مصر مواقفها واضحة منذ بداية الأزمة الليبية، وهي دفع العمل السياسي، وتحقيق التوافق الليبي ودورها كان صادقًا».

وأشار إلى أن كافة المؤاتمرات الدولية كانت مصر الداعم الرئيسي لها حتى مؤتمر برلين، لكن ومع ذلك فهناك طرف يرفض كل هذه الخطوات، وهو طرف محرض على الاقتتال وعمل على تهريب الأسلحة لداخل التراب الليبي، وجلب المرتزقة لتحقيق أهداف استعمارية، ومصر سعت لتحقيق السلم والتوافق منذ بداية الأزمة، أصبحنا الآن نعيش تبجح تركي على عينك يا تاجر في غرب البلاد، بالإضافة إلى الوجود الرسمي للضباط الأتراك على الأراضي الليبية، فضلًا عن المرتزقة الذين تجاوزا 9 آلاف في الأراضي الليبية.

وكشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن كلمة المستشار عقيلة صالح اليوم ليست الدعوة الأولى للتدخل المصري المباشر، فقد سبقها كلمة شهيرة ألقاها عقيلة صالح تحت قبة البرلمان المصري قال فيها نصًا: «قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل لفرض الأمن في ليبيا»، وكلمة الرئيس السيسي بالأمس جاءت تلبية لهذه الدعوة المتكررة من البرلمان الليبي؛ لأن الأمر أصبح يهدد أمن ليبيا ومصر، مشيرًا إلى أن دعوة صالح اليوم لتدخل مصر هي ترجمة لرغبة البرلمان الليبي بما يمهد لدعوة رسمية.

وناشد الجامعة العربية التي ستعقد اجتماعًا غدًا بمشاركة وزراء الخارجية العرب، بأن يصدروا بيانهم المؤيد لخطوات الرئيس السيسي عبر إدارة حاسمة من أمين عام الجامعة العربية؛ لأن الأمر بات واضحًا حتى وإن رفضت بعض الدول مثل قطر وغيرها هذه الخطوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غش جماعي بامتحانات الثانوية.. و«التعليم»: جار التحقيق

وزير التعليم: أسلوب جديد لمواجهة تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

بعد غيابه.. نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من "المسحة"

السودان: إثيوبيا تسعى للسيطرة على معسكر الأنفال

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: 75% من دور النشر فى طريقها للغلق بسبب كورونا