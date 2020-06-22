شاب يحول شارعه من مقلب قمامة للوحة فنية فى الجمالية (صور)

شارع بسيط في منطقة الجمالية الدّراسة بحي الحسين ملئت القمامة جوانبه، وأفسدت شكل هذا الشارع بكل ما يحمله من معاني تاريخية قديمة، ليقرر مجموعة من الشباب مؤخرًا ان يجعلوه معرضًا فنيًا مفتوحًا.يقول إسلام مأمون "للدستور": "كل عام كان يتراكم في هذا المكان القمامة التي كانت تخلف عن موائد الرحمن، حتى أصبح مقلب للقمامة".وتابع:"أصبح هذا المكان يأوى الحشرات والثعابين، حتى شعرت أن المنظر قبيح ولابد من تنظيفه بنفسي، وطلبت من مجموعة من أصدقائي في الشارع أن نقوم بكنس الشارع وتلوين الحائط العام الماضي ووافقوا"، مضيفًا:" أخذنا الشارع من أوله لآخره تلوين وكنس وتنظيف وهذا العام بدأنا في بقية الشارع منذ نصف رمضان وانتهيت منه بالأمس".واجه مأمون صعوبات في التكاليف، لكنه فكر مع أصدقائه جمع مبلغ من سكان المنطقة، قائلًا:" اللي كان على اد حاله مكناش بندفعه بس كان بيطلب يساعد معانا بأى حاجة".رغم تخرجه من كلية السياحة والفنادق إلا أنه كان يعشق الرسم منذ أن كان في الإبتدائية، وورث الموهبة عن عمه الذي كان يعمل رسام.وتمنى أن، يحقق حلمه في فتح مكان لتعليم الرسم على الجداريات، وأن يهتم الحي بتنظيف الحواري الداخلية بالحسين مثلما يهتم بالشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أنه كان منبهر من ردود الأفعال على تلوين حائط شارعه من القمامة.