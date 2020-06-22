



ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-6-2020 في القاهرة وباقي المحافظات.





مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-6-2020



تعرف على مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 1143 - مميز



يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 935 - مكيف



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 - مكيف



ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 956 - مختلط



يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



قطار رقم 954 - مختلط



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.



قطار رقم 966 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 586 - مختلط



ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



قطار رقم 948 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



قطار رقم 662 - ركاب



يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.



قطار رقم 268 - ركاب



يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



تبدأ هيئة سكك الحديد في المزيد من الجهد لتعقيم وتطهير عربات القطارات وتسيرها في مواعيدها المتناسقة مع مواعيد حظر التجوال الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا، وتستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، نظرًا للفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتستمر جهود الحكومة المصرية في نشر الوعي للمواطن للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، خوفًا على صحة الشعب المصري من عدوى الفيروس.