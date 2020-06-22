مريم الخشت: قبلت شخصية «رضوى» لأنى كنت مثلها يومًا

قالت الفنانة مريم الخشت، إن ردود الأفعال على دورها في مسلسل "ليه لأ"، والمعروض خلال الوقت الحالي عبر شبكة "شاهد vip"، لم تكن تتخيلها.وأضافت "مريم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "صحيح كنت عارفة إن المشهد تقيل ويضايق بس ماتخيلتش يبقى تريند، والحقيقة شخصية رضوى كانت مستفزة".وتابعت: "أكتر حاجة استغربتها ردود الفعل النسائية الغاضبة من الرجال بسبب شخصية رضوى.. صحيح شيء فرحني بس مكنتش متخيلة التفاعل مع المشهد بالشكل ده".واستطردت: "نموذج رضوى موجود للأسف بشكل كبير جدًا في المجتمع، وتفاعل الناس الغاضب نتيجة إن كل الغاضبين يعرفون واحدة زي رضوى للأسف، وهذا يفسر رد الفعل العنيف".وأوضحت أن أهم العوامل التي جذبتها لخوض تجربة "رضوى" في المسلسل، هو أن تلك الشخصية سببت لها استفزازًا ودفعتها لأخذ القرار بخوض التجربة، متابعة: "العامل الثاني أني أعرف شخصيات كثيرة مثل رضوى، وليس هذا فقط لكن أنا كمان في مرحلة معينة من حياتي كنت رضوى".وكشفت عن كواليس شخصية رضوى في مراحل حياتها قائلة: "في مرحلة معينة بنقابل رضوى في حياتنا، مش شرط من الشخص اللي مرتبطة بيه ممكن في الحياة أو الشغل تقابلي الشخص اللي عاوز يتحكم فيكي وفي نفس الوقت بتقبلي وتقولي مع الوقت هيتحسن".