هبوط جماعى فى أسعار السلع الأساسية تأثرًا بتداعيات كورونا

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية وما شهدته من تغيرات على مدار الأشهر القليلة الماضية، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وفيما يلى نستعرض أبرزها:انخفض متوسط سعر بيع كيلو الدجاج البلدى لـ 44.32 جنيه فى شهر مايو 2020، مقابل 44.89 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان متوسط سعر البيع 46 جنيهًا فى شهر مايو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو السمك البلطى لـ 35.49 جنيه فى شهر مايو 2020 مقابل 36.13 جنيه فى شهر أبريل 2020، بنسبة انخفاض قدرها 1.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 36.66 جنيه فى شهر مايو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو البطاطس 8.26 جنيه فى شهر مايو 2020 مقابل 8.86 جنيه خلال شهر أبريل 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 6.95 جنيه فى شهر مايو 2019 بنسبة زيادة قدرها 18.8%.وسجل متوسط سعر بيع كيلو الفول الجاف البلدى للتدميس 33.21 جنيه فى شهر مايو 2020 مقابل 33.99 جنيه فى شهر أبريل 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.49 جنيه فى شهر مايو 2019 بنسبة زيادة قدرها 12.6%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو الفاصوليا الخضراء 13.28 جنيه فى شهر مايو 2020 مقابل 15.33 جنيه فى شهر أبريل 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 12.98 جنيه فى شهر مايو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.3%.