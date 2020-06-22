حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.عاطفيًا: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، ويكون هذا اليوم ناجحًا وغنيًا بالحوافز والشعور بالتفاؤل وبراحة البال.صحيًا: ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية لمشروع ترفيهي جديد تقوم به هذا الصيف.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.