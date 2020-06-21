مبادرة لتقديم الدعم للمتضررين من كورونا عبر شبكات التواصل الاجتماعى

في ظل أزمات كثيرة تحيط بسكان الكرة الأرضية، يفتقد العالم للدعم النفسي والمعنوي، الذي يمكن أن يؤدي بطريق أو بآخر إلي الإنتحار الجزئي أو الكلي للفرد من خلال الألم النفسي الموجود في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث دشنت نانسي عبدالهادي المؤسس المشارك لبرنامج One4All Coronavirus Initiative مبادرة باسم "مبادرة One4All" لتقديم الدعم النفسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصة زوم (zoom ).وتقدم المبادرة جلسات دعم نفسي مجانية عبر منصة زووم للحماية من المخاطر النفسية من جراء إنتشار فيروس كورونا وما يخلفه من دمار نفسي وجسدي على البشر.وتعمل المبادرة من خلال تسجيل المشاركين عبر الإنترنت ثم يتلقى الراغبين فى المشاركة بالجلسة رابطًا عبر البريد الإلكتروني يتيح لهم الوصول إلى الجلسة.وتتكون مبادرة الدعم النفسي، من مجموعة من جلسات الدعم النفسي عبر الإنترنت المستضافة على Zoom لتقديم الدعم لجميع أولئك الذين تأثروا عقليًا أو جسديًا بفيروس كورونا (COVID-19).وتقول المبادرة على صفحتها الرسمية علي فيسبوك "إذا شعرت بالإرهاق أو الحزن لفقدان صديق أو جار أو فرد من العائلة أو شخص محبوب أو زميل في العمل أو أحد المعارف نتيجة لـCOVID-19 أو خلال عام 2020.. مجموعة الدعم هذه لك".وتضيف: يمكنك أيضًا فى هذه المبادرة الإنضمام للاستماع إلى الآخرين الذين عانوا أيضًا من خسارة حول تجاربهم وكذلك من خبراء الصحة النفسية حول تقنيات كيفية إدارة حزنهم بشكل أفضل.