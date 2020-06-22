حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرًا في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفاديًا لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها.عاطفيًا: تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك أفكار سود، وربما ينتابك شعور بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك.صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة. ‏وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.