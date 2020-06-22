حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجدًا أو مركزًا أو مسلكًا جديدًا تختاره في حياتك.عاطفيًا: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك؛ لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك.صحيًا: محاولة القيام غير مرّة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.