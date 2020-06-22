حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك مؤقت، فاستفد منها جيدًا.عاطفيًا: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.صحيًا: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلًا أو خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.