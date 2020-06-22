حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 22 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحًا أو عرضًا، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر.عاطفيًا: تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء.صحيًا: تواظب على ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع الحمية بانتظام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.