حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 22 يونيو 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 22 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحًا أو عرضًا، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر.عاطفيًا: تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء.صحيًا: تواظب على ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع الحمية بانتظام.مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.عاطفيًا: تشاور مع الشريك، ولا تفرض عليه آراء مزاجية وغير واضحة، بل عليك أن تتحلّى بالجرأة.صحيًا: السباحة وأجواء البحر توفران لك راحة نفسية مهمة بعد التعب.مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيدًا.عاطفيًا: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.صحيًا: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلًا أو خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية.مهنيًا: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.عاطفيًا: أنتَ بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.صحيًا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارسة الرياضة اقتناعًا منك أنها خير علاج.مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيدًا في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها.عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.صحيًا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه، يعطي الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.مهنيًا: تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجدًا أو مركزًًا أو مسلكًا جديدًا تختاره في حياتك.عاطفيًا: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك؛ لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك.صحيًا: محاولة القيام غير مرّة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.مهنيًا: تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرًا في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفاديًا لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها.عاطفيًا: تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك أفكار سود، وربما ينتابك شعور بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك.صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة. ‏مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.عاطفيًا: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، ويكون هذا اليوم ناجحًا وغنيًا بالحوافز والشعور بالتفاؤل وبراحة البال.صحيًا: ثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية لمشروع ترفيهي جديد تقوم به هذا الصيف.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة وعن أخبار تخصّ رحيل أحد الأشخاص كان يشغل مركزًا أو مكانًا مهمًّا، ويؤثر الأمر في أوضاعك.عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق.صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.مهنيًا: يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحرًا كبيرًا وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة.عاطفيًا: تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب.صحيًا: فكّر مليًا في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل أو العلاج المناسب بسرعة.مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور، وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.عاطفيًا: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصًا إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ في المدة الأخيرة.صحيًا: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفًا من انعكاسات لاحقة.مهنيًا: إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك.عاطفيًا: معاملتك الجيدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفه معك ومعاملتك بلين وحنان كبيرين.صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.