الخارجية لـ«الوفاق»: مصر ستكون في منتهى الحزم لمواجهة أي تطاول

حذرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، حكومة الوفاق الليبية من أن أي تطاول ضد مصر سيواجه بالحزم.وقالت وزارة الخارجية: "على حكومة الوفاق أن تدرك حقيقة حجمها داخل ليبيا، وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم".وأضافت: "مصر تظهر من الصبر الكثير، لكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي".ولقى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، ترحيبا قويا من الشعب الليبي لدعمه في مواجهة الإرهاب والعدوان التركي، مؤكدا استعداد مصر الكامل لدعم ليبيا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.