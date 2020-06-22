مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22-6-2020 فى المحافظات

تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22-6-2020 فى المحافظاتمحافظة القاهرة: (الفجر 3:08 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:33 م)الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:43 م)الإسماعيلية: (الفجر 3:02 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:31 م)شرم الشيخ: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:12 م)أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:26 ص، العصر 3:45 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:41 م)سوهاج: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:17 م)السويس: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:27 م)مرسى مطروح: (الفجر 3:18 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:58 م - العشاء 8:34 م)حكم المواظبة على الصلاةشرع الله تبارك وتعالى لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج النبي، صلوات الله وتسليماته عليه، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته، وأن يؤديَها في أوقاتها، فإذا نسي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها عند تذكُّرِه لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة، فليقضِ ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.