ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بإجمالى 4 أطنان، بدائرة ثان طنطا، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كانت مديرية التموين بالغربية شنت حملة مكبرة، اليوم، في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية.وأكد المهندس محمد أبو هاشم استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية.