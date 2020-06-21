الغربية: إعلان تفاصيل استئناف أعمال المباني المرخصة خلال أيام

أكد نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أن محافظة الغربية تعد الأولى في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن لجنة فحص تراخيص البناء، حيث تم تخصيص لجان لتلقي الطلبات بداية من الأسبوع المقبل بكافة المراكز والمدن والأحياء حسب الترخيص التابع له.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة فحص تراخيص البناء في أولي جلسات انعقادها اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن.وأشار نائب محافظ الغربية، ورئيس اللجنة، إلى أنه تم التوصل إلى توصيات بشأن فتح باب التقديم لطلبات استئناف أعمال المباني داخل نطاق المحافظة والصادر لها تراخيص، على أن يتم إعلان كافة تفاصيل التقديم خلال الأسبوع الجارى بعد اعتماد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.وقال عطا، إن اللجنة ناقشت الضوابط الخاصة بما يسهم في إعادة استئناف أعمال البناء، موضحًا أن اللجنة سوف تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة وفحص الجراجات الموجودة لدي مقدم الطلب طبقًا للترخيص، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين لكلية الهندسة ومديرية الإسكان والتخطيط.وحضر الاجتماع ممثلون من الرقابة الإدارية، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، وأحد أساتذة كلية الهندسة، والتخطيط العمراني، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية، وجهاز التفتيش على المشروعات على مستوى الجمهورية، بإلاضافة إلى مدير مديرية الإسكان.