رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية: إعلان تفاصيل استئناف أعمال المباني المرخصة خلال أيام

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:27 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أكد نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أن محافظة الغربية تعد الأولى في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن لجنة فحص تراخيص البناء، حيث تم تخصيص لجان لتلقي الطلبات بداية من الأسبوع المقبل بكافة المراكز والمدن والأحياء حسب الترخيص التابع له.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة فحص تراخيص البناء في أولي جلسات انعقادها اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشأن.

وأشار نائب محافظ الغربية، ورئيس اللجنة، إلى أنه تم التوصل إلى توصيات بشأن فتح باب التقديم لطلبات استئناف أعمال المباني داخل نطاق المحافظة والصادر لها تراخيص، على أن يتم إعلان كافة تفاصيل التقديم خلال الأسبوع الجارى بعد اعتماد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.

وقال عطا، إن اللجنة ناقشت الضوابط الخاصة بما يسهم في إعادة استئناف أعمال البناء، موضحًا أن اللجنة سوف تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة وفحص الجراجات الموجودة لدي مقدم الطلب طبقًا للترخيص، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين لكلية الهندسة ومديرية الإسكان والتخطيط.

وحضر الاجتماع ممثلون من الرقابة الإدارية، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، وأحد أساتذة كلية الهندسة، والتخطيط العمراني، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية، وجهاز التفتيش على المشروعات على مستوى الجمهورية، بإلاضافة إلى مدير مديرية الإسكان.
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا

موضوعات متعلقة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

السودان: إثيوبيا تسعى للسيطرة على معسكر الأنفال

بعد غيابه.. نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من "المسحة"

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

بعد غيابه.. نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من "المسحة"

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. ميريام رزق تتحدث عن "يومياتي في الكوارنتين" بالنيل الثقافية

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: 75% من دور النشر فى طريقها للغلق بسبب كورونا