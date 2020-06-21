بعد شفائها من كورونا.. ريهام السهلي تعود لتقديم «المواجهة» على «إكسترا نيوز»

عادت الإعلامية ريهام السهلى، إلى تقديم برنامج المواجهة، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الإعلامية ريهام إبراهيم، عن شفاء الإعلامية ريهام السهلي من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مليون حمد الله على السلامة لريهام السهلى ربنا شفاها وعفاها".كان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، أعلن يوم 1 يونيو الجاري عن إصابة الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة بقناة "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا المستجد.