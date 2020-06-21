قصر العيني يوجه رسالة لطلاب الشهادة الثانوية

وجه الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، رسالة إلى طلاب الشهادة الثانوية، ناصحا إياهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة.وشدد الدكتور أيمن سالم على عدم التهاون في الالتزام بالتعليمات كعدم لمس اليد للوجه وخاصة العينين والأنف، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، الطلاب بعد العودة من الامتحانات بضرورة غسل الملابس لقتل الفيروس، لأنه لا يتحمل درجة حرارة 57 إلى 59 بناء على التجارب المعملية، حيث يتحلل ويموت، فضلا عن أن كفاءة الفيروس تقل مع درجات الحرارة العالية.وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة غسل الأيدي جيدًا من 20 إلى 30 ثانية باستمرار والابتعاد عن ارتداء القفاز، لأنه يحمل العديد من البكتريا والفيروسات والتي تساعد على سهولة الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على استخدام الكمامة الطبية لحماية الأنف والفم.