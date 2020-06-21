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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:18 م
مشائخ وأعيان ليبيا
مشائخ وأعيان ليبيا
عبير سليم
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أصدر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، مساء اليوم، بيانا بشأن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجه للقبائل الليبية أول أمس السبت.

وقال البيان، إن الدور التاريخي الذي تشهد به القبائل الليبية لأخوة الدم والجوار والمصير المشترك في جمهورية مصرالعربية كان ولازال وسيظل هو الدور الأكبر الذي ظل الليبيون يعقدون عليه الأمال في كل مراحل تعرض ليبيا للغزو الاستعماري عبر التاريخ.

وأضاف، ستظل مصر هى الشقيق الأكبر لكل الأقطار العربية، مشيرًا إلى إن أبناء القبائل الليبية وعبر كل تاريخهم النضالي ضد المستعمرين لم يغب الدور المصري عن نصرتهم في أحلك وأصعب الظروف، كما لما يغب الدور الليبي أيضا عن نصرة أخوته في مصر حين تعرضت للغزو الصهيوني في حرب أكتور 1973.

وتابع البيان، واليوم وقد بغى المستعمر التركي على البلاد، يعلن مشائخ وأعيان ليبيا الآتي:

- ترحيبهم بكل ما جاء في كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويثمنون عاليا ما ورد فيها من شعور عروبي وقومي وديني تجاه أبناء الشعب الليبي، ويطالبون مصر قيادة وشعبا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي بموجب كل الاتفاقيات الثنائية والعربية والدولية في مواجهة المستعمر التركي.

- ترحيبهم برص صفوف الجهاد الشرعي والوطني جنبا إلى جنب مع خير أجناد الأرض من أجل طرد الغاصب ومرتزقته وجماعته المشئومة.

- نؤكد على أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة إلى جانب أبناء الشعب الليبي ضد المستعمر التركي هو عمل وطني ينطلق من الواجب الحتمي المطلوب منها بموجب قوانين الدفاع عن الوطن.

- للقوات المسلحة الحق في الأستعانة بكل ما تراه وكل من تراه من الأشقاء العرب لحسم المعركة وتحرير الوطن من المغتصبين.

وختم المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا ببانه، بدعوة كل أبناء القيائل الليبية إلى الخروج في مساندة قوية وداعمة في كل ميادين النضال لمؤازرة معركة القومية العربية ضد المغتصب التركي.
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي
نص بيان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا بشأن خطاب السيسي

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