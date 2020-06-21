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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بيلموا فلوس كتير».. وزير التعليم يكشف خدعة تسريب امتحانات الثانوية

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:10 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسريب الامتحان يعني تداول الأسئلة قبل موعد الامتحان، وهذا لم يحدث، لافتًا إلى أن هناك من يخدعون الطلاب ليجمعوا منهم الأموال بدعوى أنهم سيسربون لهم أسئلة الامتحان، معلقا: "بيلموا فلوس كتير جدًا".

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أنه تم ضبط 6 طلاب حاولوا تسريب الامتحان من داخل اللجنة اليوم، وعقوبتهم الحرمان من التعليم لمدة عامين، كاشفًا أنه تم التحقيق في الصور المتداولة بشأن الغش الجماعي في إحدى اللجان، وتم تحديد اللجنة وأسماء الطلاب وتم رفد جميع القائمين على المدرسة.

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفًا و289، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفًا و575 جهازًا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

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