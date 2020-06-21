الجيش الليبي ينشر خريطة إحداثيات منطقة الحظر الجوي بشرق سرت

نشر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خريطة منطقة حظر الطيران التي أعلنها قبل قليل، بطول 195 كيلومترا وعرض 110 كم تبدأ من شرق سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة.وقال الناطق باسم القيادة العامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعليقا على الخريطة: "تعتبر المنطقة الممتدة من سلطان شرق سرت إلى الهيشة حسب الإحداثيات المبينة منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو العربي الليبي".وأوضح أن الإحداثيات الشمالية الإحداثيات الشرقية هي:1700 31401700 30481510 30481510 3148وكان الناطق باسم الجيش الليبي، شدد خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من مساء اليوم، على أن الدفاع الجوي سيتعامل مع أي هدف في منطقة الحظر.